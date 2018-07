Luka Modric: 'Foi outro drama para nós'

Depois da emoção diante da Dinamarca, a Croácia voltou sofrer na Copa do Mundo. Agora foi nas quartas de final, com uma vitória suada sobre a Rússia nos pênaltis. Eleito o melhor em campo, Luka Modric analisou o drama croata nesse sábado."Foi outro drama para nós. Não jogamos bem no primeiro tempo nem controlamos o jogo como queríamos. Desde o início do segundo tempo jogamos muito melhor, mas infelizmente não conseguimos terminar o jogo com a vitória. Mas mostramos ter carater novamente e estamos nas semifinaismeias. Vamos comemorar a vitória e temos tempo suficiente para descansar e para nos preparar bem para jogar contra a Inglaterra".