Um dos maiores e mais criativos autores da atualidade, Neil Gaiman cria uma forte presença não só por causa de seus livros – que tem todos uma premissa mais louca que a outra – mas também por seus trabalhos na TV e no cinema. Apesar de nem sempre ser o primeiro responsável por suas adaptações, o autor está sempre envolvido com os projetos e ajuda os produtores a passarem a história dos livros para as telas. Com isso, ele faz com que todos os seus projetos sejam multimídia, e que suas adaptações tenham um sucesso enorme com o público, e ganhe o amor dos críticos. Tudo isso combinado com o fato de que ele também mantém uma forte presença nas redes sociais.

A mais recente adaptação foi "Deuses Americanos", que está disponível na plataforma de streaming da Amazon Prime. O livro mostra uma história confusa e super criativa sobre os antigos Deuses (Odin, Thor) e os novos Deuses (Mídia, Tecnologia) em guerra e a série conseguiu transmitir bem a sua essência e acrescentar uma ambientação incrível, focando na mitologia dos personagens e na edição de som para aumentar a qualidade da experiência. Nesta lista, separamos obras/adaptações que Gaiman esteve envolvido na TV ou no cinema e que foram/prometem ser um sucesso, graças a sua visão única da humanidade ou situações fantasiosas.