Zombie Boy comete suicídio aos 32 anos

A agência de Zombie Boy, Dulcedo Management, o descreveu como "um ícone do cenário artístico e do mundo da moda".

Zombie Boy, que no início mendigava para pagar por suas tatuagem, se tornou um nome da moda e do espetáculo por intermédio do estilista francês Thierry Mugler e de Gaga.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB