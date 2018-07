'Yonlu' ganha data de estreia

Com o pseudônimo Yoñlu, Vinicius deixou um legado de cerca de 60 canções, que revelaram uma intrigante produção artística, todas compostas e gravadas inteiramente por ele em seu quarto. Em 2007, a Allegro Discos, gravadora de Goiânia, reuniu 23 das músicas no disco "Yoñlu". No ano seguinte, o selo o selo Luaka Bop, criado por David Byrne, selecionou 14 canções em um disco conceitual intitulado "A Society in Which no Tear is Shed is Inconceivably Mediocre".

Depois de ser exibido no Festival de Cinema do Rio em 2017, "Yonlu" finalmente ganhou sua data de estreia: 30 de agosto.O filme dirigido por Hique Montanari conta a história de Vinicius Gageiro Marques, interpretado por Thalles Cabral. Em 2006, aos 16 anos, Vicinius morreu ao cometer suicídio. Nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o jovem era autodidata e aprendeu a falar inglês, galês e espanhol sozinho, além de ter aprendido a tocar bateria, piano e guitarra.