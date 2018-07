XXXtentacion pode ter um disco póstumo

XXXTentacion assinou um contrato de 10 milhões de dólares para o lançamento de seu terceiro álbum algumas semanas antes de ser baleado e morto em junho . De acordo com o The New York Times , o rapper havia firmado um acordo com a Empire, a companhia independente de música que lançou seu primeiro álbum 17 , para o lançamento de sua continuação no segundo ano de 2018. Ghazi Shami, fundador do Empire, disse ao Times que X havia completado “uma quantidade significativa de material” para o álbum, mas ainda não havia um cronograma de lançamento. O negócio é estimado em cerca de US $ 10 milhões.

O relatório também afirma que, devido a uma cláusula no último contrato de XXXTentacions com Caroline (através do Universal Music Group), o álbum provavelmente não poderá ser lançado até pelo menos outubro. O acordo de Caroline para “?” valia cerca de US $ 6 milhões, de acordo com o relatório.

Na época de sua conversa com Shami, X acabara de ser removido das listas de reprodução populares