Wim Wenders morre na praia com 'Submersão'

Nem as presenças de Alicia Vikander e James McAvoy salvam o filme do diretor alemão; longa chega às salas nesta quinta

Com uma carreira notável que durou de meados da década de 1970 até o início dos anos 1990, o diretor alemão Wim Wenders criou um cinema singular e tão íntimo quanto uma playlist escolhida a dedo para uma agradável viagem de carro. Seus grandes testamentos existenciais, como "O Estado das Coisas" (de 1982), "Paris, Texas" (1984) e "Asas do Desejo" (1987), eram viagens idiossincráticas através do isolamento europeu e do olhar estrangeiro para a cultura americana, povoadas por anjos e personagens perdidos à beira de alguma estrada. Até mesmo seus filmes mais desconexos, como "Hammett" (1982), ainda valiam e valem a pena conferir.



Mas sua trajetória sofreu um dramático empobrecimento a tal ponto que as virtudes óbvias dos primeiros longas foram colocadas em xeque por seus trabalhos posteriores. Para aqueles que ainda torcem para que Wenders faça um retorno brilhante e inovador, o romance pseudofilosófico "Submersão", que estreia nesta quinta (19) nos cinemas, não traz boas notícias. Não é o pior filme de ficção que ele já fez, mas ainda assim é objetivamente fraco, paradoxalmente pesado e confuso.



Alicia Vikander e James McAvoy interpretam o casal central, Danielle "Danny" Flinders e James More. Ela é uma bióloga teórica especializada em vida no fundo do mar; ele, um espião que se faz passar por engenheiro hídrico. Após se encontrarem em uma pousada de luxo na costa da Normandia, os dois têm uma aventura que parece menos baseada na atração física mútua do que na capacidade compartilhada de se envolver em horas de metáfora aquática para, em seguida, se separarem. Ela parte para uma expedição oceanográfica no Atlântico Norte, ele em missão – fadada ao fracasso – na Somália, que o soterra nas masmorras do Estado Islâmico.



A maior parte de "Submersão" mostra a dupla de protagonistas passando por testes individuais de resistência, sustentados metafisicamente por seu amor. O filme só consegue um pouco de tensão dramática nos seus últimos 15 minutos (embora o final seja meio sem sentido), preferindo flutuar em sua metáfora a maior parte do tempo.



Pode-se apontar aqui que a imagem oceânica de Wenders é literal, mas nunca evocativa, e acaba ficando limitada pelo seu ponto de vista turístico com locações que incluem trechos em uma vila de casas com telhado de grama nas Ilhas Faroé e uma visita às ruínas de bunker da Segunda Guerra Mundial.



Mesmo que a compreensão de Wenders sobre o interesse do público e o ouvido para boas trilhas sonoras tenham sido apenas sinalizados, seu gosto por diretores de fotografia de primeira linha permanece intacto. Benoît Debie, seu parceiro também em "Tudo Vai Ficar Bem" (2015) e "Os Belos Dias de Aranjuez" (2016) realiza novamente um magnífico trabalho.



O diretor até se empenha em realizar um trabalho de valor artístico, instigante e complexo, mas nem as performances sólidas e convincentes de Vikander e McAvoy conseguem salvá-lo de "submergir". Em última análise, é um filme mediano que vai deixar fãs de Wenders desapontados e na expectativa de dias melhores.