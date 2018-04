'Westworld' volta mais ambiciosa para segunda temporada

Criado por Jonathan Nolan e Lisa Joy, seriado retorna neste domingo, na HBO, com uma proposta diferente

Durante sua primeira temporada, "Westworld" levou tempo para desenvolver o universo no qual estava inserido, ou até mesmo para abordar algumas teorias que ficaram tão populares na internet. A série, que claramente fala sobre a evolução das inteligências artificiais (chamadas, na obra, de anfitriões) em um parque futurístico e realista, explora a essência da realidade em que os protagonistas – sejam eles humanos ou não – estão inseridos. O roteiro é o maior trunfo da produção e não hesita em entregar alusões filosóficas sobre os personagens ou sentimentos (como ira, sadismo) que aquele ambiente desperta no ser humano. A segunda etapa estreia no domingo (22), na HBO. Da primeira fase para esta, o seriado ficou praticamente dois anos em hiato, e com o episódio inicial desta, fica claro o por quê.



Lógico que há motivos financeiros por trás. A HBO tem duas grandes e queridas séries, hoje: "Westworld" e "Game of Thrones". Nada mais justo que intercalar as duas na programação, abrindo um espaço honesto para cada uma. Mas existe também outra razão, mais pungente e necessária. Os criadores de "Westworld", Jonathan Nolan e Lisa Joy, dedicaram bom tempo para escrever os roteiros da segunda temporada e descobrir qual a jornada certa para cada personagem. Jonathan Nolan também alega que pensou bastante sobre as surpresas que a narrativa mostraria dessa vez, já que na primeira fase todas foram descobertas por fóruns de fãs aficcionados.



"Westworld" parece, na sua tão esperava volta, uma série completamente diferente. O cenário é totalmente apocalíptico e a sobrevivência é um dos elementos mais importantes para personagens que vimos experimentando sentimentos como luxúria, vaidade e, ocasionalmente, até crueldade. Já os anfitriões despertam e começam a descobrir seu papel em uma sociedade que antes lhes privaram a liberdade. Essa revolução ainda é liderada por Dolores (Rachel Evan Wood) e Maeve (Thandie Newton), que provam ainda serem, juntos, a melhor coisa da série.



Ao mesmo tempo em que o pano de fundo que rege a história se mostra distinto da sua etapa inicial, restam características que lembram o primeiro ano da produção. Os diálogos entre Bernard (Jeffrey Wright) e Dolores ainda estão ali, bem como as reflexões sobre liberdade e o que é real ou não, enquanto a trilha sonora de Ramin Diwanji deixa tudo com o ar mais épico.



Esse contraponto entre as duas temporadas prova que Nolan e Joy são mais do que capazes de adaptar e levar suas histórias para o futuro, sem deixar com que percam sua essência. No primeiro episódio, já existem planos e especulações sobre outros parques e até sobre uma revolução.

Se jogar suas cartas direito, "Westworld" tem chance de se tornar uma das melhores ficções-científicas do século 21, justamente por tratar de forma tão única o universo em que está inserida.



Visão

Antes de se aventurar com os parques de "Westworld" e de ser cotado para conduzir a nova ficção-científica da Amazon, "The Peripheral", baseada em uma obra de William Gibson, o casal já fazia sci-fi com "Person of Interest" (2011).



Assim como a produção da HBO, "Person...", que teve pouca atenção do público e foi cancelada pela CBS após cinco temporadas, também falava sobre a relação dos humanos com uma inteligência artificial, aqui chamada "The Machine", desenvolvida para detectar ações terroristas. Só que a máquina foi além e começou a expor crimes pequenos que aconteciam em Chicago e acabavam passando despercebidos.



É aí que um grupo, comandado por Harold (Michael Emerson), começa a ajudar as vítimas desses pequenos "crimes". Aqui, a visão é bem mais otimista, enquanto em "Westworld" o pessimismo domina. Mesmo assim, as reflexões que o roteiro propõe, e até a trilha sonora (as duas feitas pelo mesmo compositor), são bem parecidas.