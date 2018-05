'Westworld' é renovada para terceira temporada

A história se passa em Westworld, um

tecnologicamente avançado que simula o "velho oeste"

e é povoado por

sintéticos apelidados de "anfitriões", que atendem aos desejos dos ricos visitantes do parque (apelidados de "recém-chegados" pelos anfitriões e de "convidados" pela gerência do parque). Os visitantes podem fazer o que quiserem dentro do parque, sem seguirem regras ou leis e sem medo de retaliação por parte dos anfitriões.

Pouco tempo depois da estreia da segunda temporada de "Westworld", os fãs já receberam uma boa notícia. A série já foi renovada para uma terceira fase. O anúncio foi feito pelo twitter oficial da HBO.A série desenvolvida por Jonathan Nolan e Lisa Joy estreou em 2016 e está atualmente em sua segunda temporada.parque temáticoandroides