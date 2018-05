Weezer lança cover de 'Africa' após pedido de fãs

Em dezembro de 2017, um fã criou uma página no twitter chamada Weezer Cover Africa by Toto e após meses pedindo que a banda fizesse sua própria versão do clássico dos anos 1980, o Weezer finalmente se rendeu ao pedido. Na última quinta-feira (24), o grupo liderado por Rivers Cuomo brincou com os fãs e lançou um cover de "Rosanna", outra música do Toto.Mas nesta terça-feira (29), o grupo finalmente atendeu o pedido e liberou uma ótima versão de "Toto", e ainda usou um tweet do Weezer Cover Africa na capa do single.