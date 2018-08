Warpaint vem para o Balaclava Fest

Banda americana de rock será uma das atrações do evento, que acontece em novembro, em São Paulo



O supernovembro de shows internacionais ganha cada vez mais opções, e o Warpaint entra na lista. A banda feminina americana de rock será uma das atrações do Balaclava Fest. O evento acontece em São Paulo, no dia 4 de novembro, no Audio Club. Uma carga limitada de ingressos começa a ser vendida no site Ticket360, com valores a partir de R$ 120.



O Destak apurou que o Warpaint é só uma das atrações do evento, que negocia com mais bandas internacionais.



O Warpaint estreou em disco com o EP "Exquisite Corpse", em 2007. Depois, o quarteto lançou álbuns cheios como "The Fool" (2010), "Warpaint" (2014) e "Heads Up", o mais recente, que saiu em 2016.





A banda veio pela primeira vez ao Brasil em 2011. No ano passado, participou do evento The Art of Heineken, em São Paulo.