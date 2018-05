Warner tem 5 séries cômicas de volta nesse final de semana

‘Mom’, ‘Superstore’, ‘The Middle’, ‘Kevin Pode Esperar’ e ‘O Homem da Casa’ retornam esse final de semana

Após o termino de várias temporadas de séries importantes para a emissora, bem como "Arrow", "Supernatural", "The Big Bang Theory" e "Young Sheldon", a Warner tem a volta de algumas de suas séries cômicas à partir desse sábado (2).

A primeira delas é a terceira temporada de "Superstore", 12h30. A série criada por Justin Spitzer, segue o modelo básico de comédias americanas de "amigos que trabalham no mesmo lugar" e acompanha um grupo de pessoas funcionários em uma loja de departamento. A protagonista é vivida por America Ferrera (Ugly Betty).

Depois, às 12h55, é a vez de "Mom" voltar, com sua quinta temporada. A série de Chuck Lorre ("Two and a Half Men") acompanha Bonnie (Allison Janney) e Christy (Anna Faris), mãe e filha que tentam ajustar a vida e deixar o alcoolismo de lado.

Às 13h20, começa a nona e última temporada da família Heck em "The Middle". Na etapa final, vemos um pouco do futuro de Axl (Charlie McDermott), Sue (Eden Sher) e Brick (Atticus Shaffer), enquanto os pais Frankie (Patrícia Heaton) e Mike (Neil Flinn) tentam dar o seu melhor, que nem sempre é tão bom assim.

Foi anunciado também que Sue pode ganhar um spin-off focado na sua vida adulta. O piloto será gravado em outubro e se der certo, o projeto tem previsão de estreia para 2019.

Polêmica

Já no dia seguinte, 12h55, "Kevin Pode Esperar" volta diferente. O roteiro da série matou Donna (Erinn Hayes) para colocar Leah Remini como o papel feminino central. Tudo isso porque ela e Kevin James já tinham atuado juntos em "The King of Queens", e a emissora ABC pretende reviver o "estilo" da série antiga.

O seriado terá um salto temporal na terceira temporada, onde o protagonista tenta superar a morte da esposa com a ajuda dos filhos e da ex-parceira, vivida por Remini.

A segunda temporada de "O Homem da Casa" também estreia, e continua mostrando Adam (Matt Leblanc, o Joey de "Friends") tentando se adaptar a uma vida doméstica.