Warner Bros demite Brett Ratner após denúncias de assédio

A Warner Bros. cortou seu laço com o cineasta Brett Ratner, responsável por "Dragão Vermelho" (2002). O estúdio decidiu não renovar seu contrato de exclusividade com a empresa. Assim sendo, "Rampagne: Destruição Total", que estreou na última quinta-feira, marca como o fim da parceria entre a Warner e Ratner.Em novembro de 2017, o produtor já havia sido afastado da empresa depois de ser denunciado por assédio por seis mulheres, entre elas Olivia Munn e Natasha Henstridge. A decisão do estúdio tomou ainda mais força quando Gal Gadot, a protagonista de "Mulher Maravilha" disse que não voltaria para uma possível segunda sequência do longa se ele não fosse demitido da Warner.