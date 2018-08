'Vou continuar lutando', diz Demi Lovato, após overdose

Cantora postou texto em sua conta no Instagram, direcionando-se a seus fãs

Assim como a notícia da internação de Demi Lovato por overdose pegou os fãs da cantora de surpresa, no último dia 24 de julho, quem gosta da popstar se viu neste domingo (5) frente a um repentino comunicado da estrela americana da música. "Vou continuar lutando", disse a moça, em comunicado que postou em sua conta no Instagram.



"O que aprendi é que essa doença não é algo que desaparece ou enfraquece com o tempo. É algo que eu devo continuar a superar e ainda não o fiz", escreveu Demi, em inglês.

Após agradecimentos aos fãs, à família e à equipe que a atendeu no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, ela concluiu o texto com a frase "Vou continuar lutando".



Demi Lovato, que está com 25 anos, tem shows marcados no Brasil em novembro, que haviam sido anteriormente anunciados para abril. Por enquanto, nenhum comunicado sobre cancelamento das apresentações foi feito.



Leia a tradução da íntegra do comunicado de Demi, feito neste domingo:



"Sempre fui transparente sobre meus problemas com o vício. O que aprendi é que essa doença não é algo que desaparece ou enfraquece com o tempo. É algo que eu devo continuar a superar e ainda não o fiz.

Gostaria de agradecer a Deus por me manter viva e bem. Aos meus fãs, sou eternamente grata por todo o amor e apoio ao longo deste tempo. Seus pensamentos positivos e orações me ajudaram a enfrentar este período difícil.

Quero agradecer à minha família, minha equipe e à equipe do Cedars-Sinai, que estiveram ao meu lado este tempo todo. Sem eles não poderia estar aqui escrevendo esta carta para vocês.

Agora preciso de um tempo para cicatrizar, focar na minha sobriedade e caminhar para a recuperação. O amor que todos vocês me mostraram nunca será esquecido, e olho para frente, para o dia em que possa dizer que consegui superar isso.

Continuarei lutando. Demi"