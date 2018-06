Volta de Pitty aos palcos levanta o público do João Rock

"Memórias" e "I Wanna Be", uma

"Run the World", de Beyoncé; "Agora Só Falta Você", de Rita Lee; e "Maria da Vila Matilde", de Elza Soares.



A apresentação poderosa foi encerrada com "Máscara", e deixou um gostinho de quero mais que deve ser resolvido a partir de agosto, quando Pitty inicia turnê. A julgar pelo alto nível do show e pela reação da plateia, a parada para licença-maternidade fez muito bem à artista.

Afastada dos shows há meses, Pitty voltou ao palco do João Rock e entregou uma apresentação para matar a saudade de seus fãs. Para abrir, escolheu a música "Admirável Chip Novo", sucesso do álbum homônimo que acaba de completar 15 anos.De lá pra cá, muitos prêmios, – é a artista que mais venceu o prêmio VMB (Video Music Brasil), da MTV, fora os prêmios Multishow, Nick e Troféu Imprensa –, vários hits e uma multidão de fãs. E eles estavam lá, os hits e os fãs, que entoaram as canções do início ao fim do show.Depois de agitar comsequência de baladas da cantora emocionou a plateia. Durante a execução de "Me Adora", "Equalize" e "Na Sua Estante", foi fácil encontrar gente chorando na pista, e Pitty deixou, em vários momentos, o coro dominar os vocais.Depois de satisfazer a saudade do público com seus sucessos, a cantora recebeu no palco Tássia Reis e Emmily Barreto para a estreia ao vivo do single "Contramão" , lançado no dia 5 de junho. Levantando a bandeira do empoderamento feminino, as três artistas emendaram uma sequência que teve