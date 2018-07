Voando sem tirar os pés do chão

"A Arte de Voar" e "Asa Quebrada" são obras distintas. Separadas, respectivamente, narram a trajetória de um homem e de uma mulher naturais de vilarejos espanhois que testemunharam e participaram, cada um a seu modo, da guerra civil que varreu o país de 1936 a 1939 para então serem submetidos às consequências da Segunda Guerra Mundial que prosseguiu com o destroçar social da nação ibérica.

Ambas escritas por Antonio Altarriba e ilustradas por Joquín Puigarnau, que assina como Kim, as novelas gráficas usam o mesmo pano de fundo para que o roteirista apresente a biografia de seu pai e de sua mãe com maestria dramatúrgica e a inacreditável habilidade de criar momentos comoventes dentro de quadros inanimados.



Em 2009, "A Arte de Voar" foi publicada contando a trajetória de Antonio Altarriba, agricultor humilde que cresceu fascinado por carros em meio às intempéries e trabalho exaustivo do campo. Dotado de grande consciência social, o autor utiliza a história de vida do pai para descrever as atrocidades cometidas tanto pelos aristocratas favoráveis ao General Franco quanto pelos republicanos progressistas.

É um passeio pelo horror em ritmo dos melhores filmes do gênero de guerra sem a chatice de alguns quadrinhos que pecam pelo excesso de didatismo, seja histórico ou de pregação ideológica. A saga de Antonio pelo contexto bélico que dominou a Espanha e França são perfeitas para traduzir o período de modo humano, ou seja, repleto de aventura, humor, amor, morte, tristeza, pura desgraça e, acima de tudo, espírito de luta mesclado com poesia refinada.





Em 2016, "Asa Quebrada" veio praticamente como uma resposta, melhor, uma reparação ao tomo dedicado à figura masculina da vida do escritor. Levando em conta o universo ainda mais reprimido em que as mulheres se encontravam no início do século 20, o próprio criador notou que pouco sabia da história da própria mãe.

Então, o segundo volume revela o percurso de uma dona de casa/empregada doméstica cujo braço foi quebrado pelo pai logo após o nascimento. Furioso, apaixonado e um tanto louco, o pai não se conformou com a ideia de perder a esposa no parto em troca de uma filha, que deixou semialeijada.

Ao virar a última página da novela gráfica fica a plena convicção de que Petra é uma heroína atravessando uma fábula realista admirável e assombrosa, imersa em catolicismo e resquícios da nobreza monárquica (na qual o Thor ou qualquer cruzado de capa parece meio bunda mole perto da protagonista). Nada é mais impressionante que a realidade e, ciente disso, o autor investe na biografia da mãe não só para evidenciar a força que uma mulher comum possui, mas para conduzir o leitor, em meio a intrigas, pelos bastidores da política espanhola do século passado.

Mesmo sendo distintas, as tramas se complementam e, inevitavelmente, encontram-se. Afinal, os protagonistas se casam e isso revela outras nuances dos costumes ibéricos, tão presentes por herança na realidade brasileira. Ambas as narrativas começam com a morte de cada um dos heróis para logo tirá-la do caminho e deixar espaço apenas para a vida em dois arcos turbilhonantes; um pela vertigem causada por aviões bombardeiros e outro pelas sutilezas que maquiam escandalosas realidades.

É mais comum abrir um gibi e ver um protagonista com músculos hiperatrofiados, explodindo no uniforme de gosto duvidoso, travando diálogos com um vilão cabeçudo e feioso. Diante do império fictício de deuses que voam acima dos homens, parece um tanto sem graça ter como personagem principal uma empregada doméstica e um soldado comunista. Ainda assim, a ótica de quem voa baixo, com os pés no chão - mesmo com uma asa com defeito ou calçando alpargatas surradas – é insuperável em lirismo.