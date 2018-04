Outra presença a brilhar no evento deste ano foi a de Emma Ferrer - ninguém menos que a neta de Audrey "Holly Golightly" Hepburn, do filme "Bonequinha de Luxo" (baseado no livro homônimo do escritor norte-americano Truman Capote). Ela esteve no evento realizado no Museu da Imigração, na zona leste da capital paulista.





Outro destaque da SPFW deste ano foi a gravação de cenas da novela "O Outro Lado do Paraíso", com as presenças ilustres dos protagonistas Glória Pires e Marcelo Novaes.





Diversos dos maiores estilistas e grifes do país participaram do evento - entre eles: Ratier; Ronaldo Fraga; Handred; Juliana Jabour; João Pimenta (fem); Lenny Niemeyer; Salinas; Beira; Cotton Project; Lino Villaventura; Apartamento 03; Modem; Fernanda Yamamoto; TOP 5 - Borana, Kalline, Karine Fouvry, Led, Vankoke; Fabiana Milazzo; Memo; Amir Slama; Osklen; Samuel Cirnansck; João Pimenta (masc); Patbo; e Lilly Sarti.





Na manhã desta terça-feira, dia 24/04, aconteceu o desfile do estilista Reinaldo Lourenço, na esquina das Rua Augusta com a Alameda Santos, no bairro de Cerqueira César, em São Paulo.



A São Paulo Fashion Week 2018 chegou ao fim nesta quinta-feira (26), prestigiada em todos os dias com a presença de famosos e celebridades.O primeiro dia contou com a presença da cantora Anitta, que abriu o desfile da ÁGUA DE COCO.