‘Vingança’ põe foco mais no instinto de sobrevivência do que no sentimento de revanche

A forma como estupro é retratado nas telas é tema de discussão frequente entre diretoras, críticas de cinemas ou até mesmo uma mulher que gosta de assistir filmes. Para introduzir uma história com abuso sexual é necessário tomar medidas preventivas que tornem a situação gráfica demais, desnecessária e principalmente usada apenas para dar continuidade para tramas envolvendo homens (como o famoso quadrinho "A Piada Mortal", onde Barbara Gordon é estuprada apenas para incitar raiva e motivação ao herói Batman). Em "Vingança", filme que entra em cartaz nesta quinta (7), a discussão sobre a maneira certa de cortar esse tipo de história fica ainda mais em evidência.



As mulheres geralmente são o estereotipo da "donzela em perigo" em situações como essa. São abusadas, e o pai ou namorado sai em busca de vingança para recuperar a honra perdida da mulher. Aqui, a protagonista vivida por Matilda Lutz não tem um salvador. Depois de ser estuprada, abusada psicologicamente e maltratada por três homens ricos e casados, ela se encontra no deserto sem ninguém para ajudá-la. Seu futuro depende apenas dela mesmo e de sua determinação para sobreviver. Assim, é interessante perceber que o sentimento que move a personagem é muito mais de sobrevivência que de revanche, como sugere o título.



Vingança é algo que se planeja. A partir do momento em que ela se vê em um jogo de rato e gato com seus abusadores, assume posição que tem muito mais a ver com instinto do que com algo calculista.

O filme é visceral, sangrento e tem um visual incrível, com uma fotografia de tirar o fôlego, no deserto. Apesar de o roteiro ter poucos diálogos, existem vários simbolismos. Em determinado momento da trama, por exemplo, a protagonista tem que cauterizar um corte com uma lata de alumínio que tem uma águia desenhada, ave geralmente associada a coragem e força.



Goste-se ou não de "Vingança", o longa levanta debate importante sobre a importância de se retratar esses casos da forma certa.