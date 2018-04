'Vingadores: Guerra Infinita' quebra recorde e pode se tornar a maior bilheteria

Segundo o Deadline , "Vingadores: Guerra Infinita" quebrou o recorde de maior arrecadação da história em um sábado ao somar U$ 80,9 milhões no último sábado, nos Estados Unidos.O recorde era do longa "Jurassic World", lançado em 2015 que somou U$ 69,6 milhões. A expectativa é que o filme arrecade cerca de U$ 245 milhões no fim de semana, e fique atrás de "Star Wars: O Despertar da Força" , de 2015.Somente na sexta-feira, a nova aposta da Marvel rendeu U$ 105 milhões em bilheteria. Caso "Guerra Infinita" consiga arrecadar mais de 60 mil dólares neste doming (29), o filme irá quebrar o recorde de "Star Wars: O Despertar da Força" e se tornará a maior arrecadação da história do cinema.