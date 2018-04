'Vingadores: Guerra Infinita' arrecada US$ 630 milhões e bate recorde na estreia

O filme "Vingadores: Guerra Infinita" arrecadou US$ 630 milhões (R$ 2,179 bilhões) em todo o mundo em seu fim de semana de estreia, a maior bilheteria de abertura da história, de acordo com as estimativas da indústria.

"O último gigante da Marvel... estreou com 630 milhões de dólares em todo o mundo, marcando o fim de semana de estreia mais valioso da história", indicou a empresa especializada Exhibitor Relations.

Apenas na América do Norte, o filme arrecadou US$ 250 milhões (R$ 865 milhões), batendo um recorde histórico na região.