'Vingadores: Guerra Infinita' soma US$ 105 milhões em um dia nos EUA

O novo longa da Marvel "Vingadores: Guerra Infinita" só na sexta-feira (28) arrecadou mais de US$ 105 milhões nos Estados Unidos, segundo o Box Office Mojo. Essa foi a segunda maior arrecadação em um dia na história do país, atrás apenas de "Star Wars: O Despertar da Força", que somou US$ 119 milhões em 2015.

A produção somou mais US$ 178 milhões contando três dias em cartaz e conta com um total de US$ 284 milhões mundialmente. A expectativa é que o filme ultrapasse a marca de US$ 500 milhões no fim de semana.