‘Vingadores 3’ é uma mistura de gêneros

Em "Guardiões da Galáxia" o diretor James Gunn criou uma space opera com personagens alienígenas e uma trilha sonora incrível, baseada nos anos 1970 e 1980. As sequências de ação saem do padrão e seguem de acordo com a música, bem como a dinâmica dos personagens. Já com o "Homem-Aranha" de Tom Holland, o que prevaleceu foram as referências de cultura pop ("Star Wars" ou "Curtindo a Vida Adoidado") e o estilo mais "high school", também conhecido como "coming-of-age" (sobre amadurecimento).

Em "Pantera Negra" foi criado um filme político, que aborda questões raciais e a cultura africana no geral. As produções de "Capitão América" mostram o melhor da ação, "Homem-Formiga" é praticamente uma ficção científica, "Doutor Estranho" traz conceitos complexos sobre multiversos e até mesmo magia, e "Thor: Ragnarok" é uma comédia com visual de videogame. Para juntar esses gêneros em um roteiro único foi necessário que os personagens se dividissem em núcleos. Ou seja, não existe uma interação entre todos o tempo inteiro.

Essa estrutura narrativa deu muito certo, não só para manter os estilos de cada filme, mas também para garantir que os eventos fossem ligados e evitar uma bagunça descomunal. "Guerra Infinita" espera que o espectador já esteja familiarizado com aquele universo, e referencia outros filmes e acontecimentos do universo Marvel.

O que une todas as histórias é, claro, o humor. A característica ainda é parte fundamental do universo Marvel, doa a quem doer, e as piadas mudam de acordo com o grupo de personagens que estamos acompanhando. Com Peter, por exemplo, é um humor mais inocente e cheio de referências, enquanto os Guardiões continuam explorando sua dinâmica humorística por meio de Groot (agora adolescente), a sinceridade sem pudor de Drax e a fofura de Mantis.

As cores também sofrem uma mudança drástica de um cenário para o outro. Na Terra, os cenários são mais escuros e a paleta de cores bem mais contida, enquanto na nave de Peter Quill (Chris Pratt) é tudo muito colorido. Já as batalhas, em Titã (planeta de Thanos) e Wakanda, são regidas pelas mesmas mudanças, mas nenhuma delas deixa de ser épica.

Se você é fã de um filme específico da Marvel, vai encontrar aquilo que gostou na produção, ainda que de forma mais contida. Aliás, há uma cena pós-créditos. Não vá embora sem ver.