Depois de quase dez anos de "Fantástico Senhor Raposo", Wes Anderson voltou a se arriscar na animação em stop motion com "Ilha dos Cachorros", que estreou recentemente e ainda segue em cartaz nos cinemas nacionais. Nesta quarta-feira (25), a Fox Film do Brasil divulgou um vídeo em que mostra os bastidores da produção do filme, com entrevistas com Wes Anderson, Jeremy Dawson e da equipe de animação sobre como o longa foi feito.