Vento Festival é adiado

Evento aconteceria neste fim de semana, mas devido à greve, passou para setembro

O Vento Festival que aconteceria entre os dias 31 de maio a 3 de junho em São Sebastião será adiado para o feriado do dia 7 de setembro, com programação entre os dias 6 e 9.



Em um comunicado oficial, a produção explicou que o motivo do adiamento foi "a falta de combustível e a impossibilidade de abastecimentos de insumos na cidade, será complicado receber o público da maneira adequada. Também com a paralisação das estradas a logística de estrutura do festival está presa".