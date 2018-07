'Venom' ganha novo trailer

Longa estreia em 4 de outubro

Com estreia marcada para 4 de outubro, "Venom" ganhou mais um trailer inédito.



O longa, com direção de Ruben Fleischer ("Zumbilândia"), sobre um dos inimigos mais famosos do Homem-Aranha conta com Tom Hardy no papel principal. Esta é a segunda vez que Venom é retratado no cinema. A primeira vez foi em "Homem-Aranha 3", de 2007. Agora, a história é derivada da novo arco "Homem-Aranha: De Volta ao Lar".



Surgido nos quadrinhos durante o fim da década de 1980, Venom é um alienígena que precisa de um hospedeiro para sobreviver. No filme, o hospedeiro do parasita é Eddie Brock, um dos mais famosos das HQs, que é um ex-fotógrafo.



A produção é da Sony em parceria com a Marvel.