Vem aí, um supertrimestre com cantoras pop

Fãs brasileiros de cantoras pop gringas não têm muito do que reclamar em 2018. Apesar de algumas das mais esperadas ainda não terem marcado shows aqui, o último trimestre do ano será comandado por elas, em palcos do país. Joss Stone e Loreena McKennitt são as novas atrações confirmadas para o período, que já tem certas as vindas de Demi Lovato e Shakira, entre outras.



A britânica Joss Stone, 31, acerta datas entre o final de novembro e o início de dezembro. Cidades e locais estão sendo definidos.



A canadense Loreena McKennitt, 61, chega antes. A cantora e compositora vem para quatro apresentações. Passa por São Paulo, nos dias 30 e 31 de outubro (shows no Credicard Hall); Rio, em 2 de novembro (Km de Vantagens Hall); e Belo Horizonte, 4 de novembro (no Km de Vantagens Hall da capital mineira).



Joss vem promover "Project Mama Earth", seu novo trabalho. A artista estourou na década passada, e virou uma cantora cultuada por fãs de soul, blues e jazz após lançar os discos "The Soul Sessions" (de 2003), "Mind, Body & Soul" (2004), "Introducing Joss Stone" (2007) e "Colour Me Free" (2009). Ela já fez várias visitas ao Brasil. Em 2011, foi uma das atrações do Rock in Rio.

A vinda mais recente de Joss Stone aconteceu em 2015, quando ela cantou em São Paulo, Brasília e Recife.



Loreena, que veio em 2013, volta após cinco anos com disco novo: "Lost Souls". Lançado no início deste mês e produzido pela própria artista, o álbum tem sonoridade bastante influenciada pela música celta e do Oriente Médio. É o primeiro trabalho que a cantora de world music coloca no mercado com temas originais desde 2006.



Ela começou nos anos 1980 e gravou sucessos como "The Mummer’s Dance" (de 1997).

A venda de ingressos para os shows de McKennitt abre para o público em geral na terça, dia 5 de junho, no site Tickets For Fun. Os valores vão de R$ 60 a R$ 650.



Agenda cheia

Shakira é a primeira da leva de popstars a desembarcar. A colombiana canta em São Paulo no dia 21 de outubro, no Allianz Parque; e Porto Alegre no dia 23, na Arena do Grêmio. Na capital paulista, já há setores do estádio com ingressos esgotados.

Depois, chega a britânica Jane Birkin para show em São Paulo, no dia 14 de novembro, no Theatro Net.



Demi Lovato, que viria em abril, remarcou para novembro. A americana faz quatro shows no país: São Paulo (19/11, no Allianz Parque), Rio (21/11, na Jeunesse Arena), Olinda (24/11, no Classic Hall) e Fortaleza (27/11, no Centro de Eventos do Ceará).



Subiu no telhado

Com tudo isso, já há apostas de que a britânica Dua Lipa, com vinda inicialmente prevista para o mesmo período, adie a viagem.