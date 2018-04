Velocidade musical

O espetáculo "Ayrton Senna, O Musical" será exibido no Cinemark do Shopping Iguatemi e no Cinépolis do Campinas Shopping, no dia 1º de maio, em homenagem ao piloto, morto em 1994. O espetáculo, em cartaz em São Paulo, será transmitido simultaneamente para as telas de cinema em 70 cidades.Reunindo 26 atores em cenas com dança, circo e música, o show leva o público para dentro de uma corrida de Fórmula 1.Terça, 1, Cinemark às 18h e Cinépolis, 21hIngressos nos locais