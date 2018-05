Veja os preços de ingressos para os shows de Shakira

Cantora chega em outubro para apresentações em São Paulo e Porto Alegre

Vão custar de R$ 115 a R$ 570, dependendo da cidade e do setor, os ingressos para ver um dos shows de Shakira no Brasil. Como antecipado pelo Destak, a cantora vem ao país em outubro. A turnê El Dorado, que leva o nome do disco homônimo lançado em 2017, passa por São Paulo (21/10, no Allianz Parque) e Porto Alegre (23/10, na Arena Grêmio).





Haverá pré-venda de ingressos para os shows de São Paulo e Porto Alegre exclusiva para clientes do Banco do Brasil portadores dos cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo em 18 de maio, a partir de 0h01. Pré-venda exclusiva para portadores de todos os cartões Ourocard tem início em 19 de maio, às 0h01, e encerramento no dia 20 de maio, às 23h59. O público em geral pode adquirir os ingressos a partir do dia 21 de maio. Canais de venda oficiais são: www.livepass.com.br e www.myticket.com.br .



Veja os preços:



Shakira em São Paulo, 21/10, no Allianz

Pista Premium: R$ 285 (meia) e R$ 570 (inteira)

Pista: R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira)

Cadeira nível 1: R$ 185 (meia) e R$ 370 (inteira)

cadeira superior: R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira)