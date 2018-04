No primeiro dia da São Paulo Fashion Week / N45?, foi um dos mais disputados desta edição. Isso porque?, a cantora funkeira carioca? Anitta?, fez sua estreia nas passarelas?, no início da tarde deste sábado, dia 21 de abril.A cantora ?abriu o desfile da ÁGUA DE COCO por Liana Thomaz, cantando ao vivo a trilha da apresentação. Entre as músicas, um mix de MPB e base vocal de seus principais sucessos.?Na passarela?, grandes Top's Models, de reconhecimento internacional, como Carol Trentini, Isabeli Fontana, Carol Franciscchini, Isabel Hickmann, Ana Cláudia Michels (grávida do 2o. filho), Bárbara Fialho, Renata Kuerten, Gracie Carvalho, Paula Lacroix (que aos 16 anos — dois na indústria, apenas fazendo fotos —, ?estreou na semana de moda paulistana. Apesar de nunca ter feito um grande desfile, a carioca é figura conhecida. No meio, ela é chamada de "Giselinha", tamanha é a semelhança com? Gisele Bündchen?), que abrilhantaram a passarela da marca.