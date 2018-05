Veja alguns livros de Philip Roth adaptados para o cinema

O escritor americano morreu nesta terça-feira (22), após publicar cerca de 30 livros; veja quais romances ganharam versão para as telas

Philip Roth publicou cerca de 30 livros, sendo a maioria romances. O autor, morto na terça-feira (22) aos 85 anos, viu algumas de suas principais obras serem transformadas em roteiros para o cinema. Confira algumas delas:



Pastoral Americana (2016)

A história sobre o sonho americano que se despedaça foi levada às telas com direção e atuação de Ewan McGregor. Na trama, um casal (Ewan McGregor e Jennifer Connelly) bem sucedido que vive em New Jersey descobre que a filha adolescente (Dakota Fanning), revoltada com a Guerra do Vietnã, cometeu um ato violento em um protesto político.

O livro, lançado em 1997, ganhou o Pulitzer.



Indignação (2016)

James Schamus, roteirista de "O Que Aconteceu em Woodstock", adaptou "Indignação", obra de Roth publicada em 2009, para um filme homônio. A história, que se passa nos anos 1950, acompanha um jovem judeu (Logan Lerman) que ganha uma bolsa de estudos para uma universidade no Meio Oeste americano.

O livro de Roth faz parte de uma tetralogia escrita pela autor entre 2006 e 2010 que inclui ainda "Homem Comum", "A Humilhação" e "Nemesis".



O Último Ato (2014)

O longa dirigido por Barry Levinson é baseado no livro "A Humilhação", lançado em 2010. O protagonista desta vez é um ator de teatro, papel de Al Pacino, que perde a confiança em sua atuação e assim vê uma sucessão de perdas: da esposa, do público e da fama. Ele se relaciona então uma mulher mais jovem (Greta Gerwig), homossexual e filha de uma casal de atores que ele conheceu na juventude.



Fatal (2008)

Baseado em "O Animal Agonizante", de 2006, o filme dirigido pela catalã Isabel Coixet acompanha David Kepesh (Ben Kingsley), professor aposentado que faz sucesso com um programa cultural e um curso livre, e que se apaixona por uma de suas alunas, a cubana Consuela (Penélope Cruz). O relacionamento se intensifica, e Kepesh confidencia tudo para seu amigo George (Dennis Hopper), que aconselha a deixar a relação para lá e finalmente aceitar a chegada da idade.

David Kepesh aparece antes em outras obras de Roth: "O Seio" (1973) e "O Professor de Desejo" (1977).



Revelações (2003)

Anthony Hopkins vive o professor Coleman Silk na adaptação para cinema de "A Marca Humana", publicado em 2002. A histórica acompanha o declínio de Coleman, professor universitário acusado de racismo e abuso sexual em meio a crise americana em 1998, devido ao caso de infidelidade do então preisdente Bill Clinton. Nicole Kidman vive Faunia Farley, a faxineira da universidade com quem Coleman tinha o caso que vem à tona.