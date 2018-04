Veja 6 variações do Capitão América

Um dos personagens protagonistas de os Vingadores coleciona variações de uniformes nos quadrinhos. Veja algumas.

O Capitão América do cinema é o produto de algumas variações já testadas nos quase 70 anos do personagem. Veja algumas das mudanças pelas quais o personagem já passou - umas muito interessantes, outras nem tanto.



Clássico



Jack Kirby foi o reponsável, com Stan Lee, por transformar o personagem criado durante a Segunda Guerra Mundial como um ícone patriótico em um super-herói. O personagem surgiu em 1941, com um escudo bastante diferente, acompanhado de um parceiro juvenil (Bucky), mas, durante a década de 50, ficou esquecido. Ele ressurgiria em 1964, já com seu escudo circular.



Agente americano



John Walker surgiu como uma espécie de anti-Capião América, em 1986, criado pelo roteirista Mark Grunewald, como o Super Patriota. Walker é chamado pela Comissão de Atividades Super-Humanas para assumir o papel de Capitão América depois que Steve Rogers abandona o uniforme. Grunewald diria depois que, apesar de o Agente Americano ter se tornado uma consequência lógica dos rumos que a história do personagem tomou, no fim a criação do uniforme novo foi mais uma maneira de inpulsionar as vendas da revista.



Sam Wilson



Mais uma tentativa de revitalizar o personagem foi transferir seu uniforme e título para um de seus clássicos parceiros - Sam Wilson, o Falcão. A parceria com o Falcão vem de 1969 - época em que os EUA estavam engajados na fortemente impopular guerra do Vietnã e em meio à luta dos afro-americanos pelos direitos civis, e o patriotismo exacerbado representado por um personagem como o Capitão era seriamente questionado.





























A Volta





A Marvel decidiu dar um reboot no Capitão América mais uma vez em 2016. Steve Rogers volta a usar seu uniforme-bandeira - ligeiramente remodelado, já com as influências do filme, mas resgatando o formato do escudo original.





























Rob Liefeld





O artista Rob Liefeld surgiu nos anos 90 como um fenômeno, com a criação de supergrupos e novos personagens. Liefeld, talvez querendo deixar sua marca, resolveu alterar um único detalhe do uniforme: a letra "A" na testa foi substituída por uma águia. Liefeld ganhou a fama de ser um mau ilustrador por seu, digamos, exagero nas proporções dos personagens. Diga-se de uma vez: ele desenhava mal mesmo.

















































Os Supremos





A Marvel, sem cansar de recriar personagens clássicos, lançou o universo Marvel Ultimate, que deu uma nova personalidade, uma nova origem e novas possibilidades a diversos personagens. Os Vingadores, o grupo clássico da Casa das Ideias, não passaria incólume - e o Capitão América ganhou o visual de soldado que acabou sendo a maior influência sobre sua versão cinematográfica.