Veja 5 curiosidades de '2001- Uma Odisseia no Espaço'

Longa de Stanley Kubrick completa 50 anos nesta segunda-feira

Lançado nos Estados Unidos no dia 2 de abril de 1968, "2001 – Uma Odisseia no Espaço", um dos maiores trabalhos de Stanley Kubrick e da história do cinema, completa hoje 50 anos. Inspirado por diversas obras de Arthur C. Clarke, principalmente o conto "A Sentinela", de 1951, o roteiro do filme foi produzido a quatro mãos pelo cineasta e pelo escritor, e deu origem ao romance "2001", lançado no mesmo ano do longa.

Na trama, u ma estrutura imponente preta fornece uma conexão entre o passado e o futuro. Quando o Dr. Dave Bowman e outros astronautas são enviados para uma misteriosa missão, os chips de seus computadores começa m a mostrar um comportamento estranho, levando a um tenso confronto entre homem e máquina, que resulta em uma viagem alucinante no espaço e no tempo.



Para celebrar o cinquentenário do longa, veja algumas curiosidades:

Não Aguentaram

Injustiça

Conspiração

A teoria que os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, da Apollo 11, nunca pisaram na Lua começou com o lançamento de "2001"

. O primeiro pouso lunar ocorreu em 1969 e, logo, os conspiratórios começaram a dizer que as famosas imagens dos astronautas na Lua não passavam de montagens feitas por Kubrick, com sobras do filme.



Macacos de verdade?

Parte do filme que mostra a evolução humana tem macacos em cena. Muitos acreditavam que se tratavam de reais chimpanzés – mas, exceto dois filhotes, todos os demais eram humanos vestidos de macaco ou bonecos.

Com quase 2h de duração, durante a estreia, muitas pessoas acabaram abandonando a sessão, incluindo o ator americano Rock Hudson, galã do cinema durante os anos 1950 e 1960.O longa concorreu a 13 categorias no Oscar, mas só ganhou em melhores efeitos especiais. Os créditos ficaram com Kubrick, que nem foi à premiação, e isso fez com que a equipe de edição ficasse furiosa pela falta de reconhecimento.

Perfeccionismo

Por causa do perfeccionismo de Kubrick, "2001: Uma Odisseia no Espaço" acabou sendo $4,5 milhões de dólares mais caro em relação ao orçamento inicial, de $6 milhões. Além disso, foi lançado com 16 meses de atraso.