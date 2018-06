Varilux reúne 21 produções em 63 cidades, durante 14 dias

Em 2017, o Varilux conquistou o ranking de maior festival de cinema francês do mundo ao ter programação vista por mais de 180 mil pessoas. O número representou crescimento de cerca de 15% em relação a 2016. A maratona de 2018 pretende ser ainda maior, e reúne 21 novas atrações (no ano passado, foram 19) e o clássico "Z" (de 1969), do diretor grego Costa-Gavras, exibido em cópia remasterizada.

O Varilux de 2018 abre nesta quinta (7), para o público, e tem programação até 20 de junho em 63 cidades do país. Também entram na rota 29 unidades culturais do Sesc.

A delegação artística (diretores, artistas, produtores) passa por Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, até sábado (9).

A edição de 2018 tem produções como "O Amante Duplo", com o ator belga Jérémie Renier (indicado ao César, o "Oscar francês", pela atuação em Saint Laurent", de 2014) à frente do elenco e direção de François Ozon (de "Potiche", 2010). Os dois trabalharam juntos em "Os Amantes Criminais", produção que fez o ator ficar conhecido na França, em 1999.

Aparições ao vivo

Renier está no Brasil e, nesta terça (5), deu entrevistas para falar sobre o filme, que aborda assuntos como a psicanálise e os segredos que se guarda na vida.

Mas não é apenas como ator que Renier dá as caras no festival. Ele também estreia na direção em "Carnívoras", que está na programação e tem a atriz Zita Hanrot (de "Fátima", 2015) como a protagonista Mona, uma mulher com ressentimentos por ter irmã que, ao contrário dela, ficou famosa.

O ator Finnegan Oldfield também veio ao Brasil. Ele divulga seu papel em "Marvin", produção que conta a história de um menino com a vida envolta em preconceito, rejeição e intolerância. O longa mostra como ele faz para sair dessa situação.

Fabien Gorgeart (diretor) e Clotilde Hesme (atriz francesa que levou um César por "Angèle et Tony", de 2010) falaram sobre "O Poder de Diane", longa que mostra um romance mais "leve".

Já Nabil Ayouch (diretor que fez "As Ruas de Casablanca", de 2000) e Maryam Touzani (atriz e roteirista) abordaram a premissa de "Primavera em Casablanca", filme que apresenta cinco trajetórias completamente diferentes, porém cheias de lutas pela liberdade e com uma revolta crescente, na vida das protagonistas.

Outro destaque é "Gauguin – Viagem ao Taiti", em que Vincent Cassel (vencedor do César de melhor ator por "Inimigo Público Nº 1", de 2008) vive o pintor Paul Gauguin (1849 - 1903). O filme, que é dirigido e coescrito por Edouard Deluc, vê a trajetória do artista na Polinésia, enquanto ele busca uma nova estética e acaba encontrando o amor no caminho.

Rostos conhecidos

A programação do Varilux tem ainda inúmeros filmes com atores e/ou diretores já conhecidos._Entre eles estão "Custódia", de Xavier Legrand (do premiado curta "Avant Que de Tout Perdre", de 2013), com Denis Ménochet (de "Bastados Inglórios", 2009); "Troca de Rainhas", com Lambert Wilson (de "Homens e Deuses", 2010), e "O Orgulho", com Daniel Auteuil (de "Atirador de Elite", 2012; e "As Confissões", 2016).

Tem ainda Charlotte Gainsbourg ("21 Gramas", "Melancolia", "Ninfomaníaca" e o recente "Os Fantasmas de Ismael", entre inúmeros outros) em "Promessa ao Amanhecer", filme indicado ao César de 2018 de melhor roteiro; e Jean Dujardin (vencedor do Oscar por "O Artista", de 2011; e que mais tarde trabalhou com Martin Scorsese em "O Lobo de Wall Street", 2013; e com George Clooney em "Caçadores de Obras-Primas", 2014) em "O Retorno do Herói", de Laurent Tirard ("As Aventuras de Molière", 2007).

Outras atividades

Além das exibições de filmes, o Varilux promove atividades didáticas, assim como ações e sessões educativas sobre o cinema, e debates com os integrantes da delegação artística.

Até mesmo laboratórios franco-brasileiros de roteiros foram montados, sob o comando de François Sauvagnargues, especialista em ficção.

Festival Varilux de Cinema Francês

De 7 a 20 de junho

Programação e informações em www.variluxcinefrances.com/2018/