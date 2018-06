‘Vamos Tocar’ volta com episódio de Gilberto Gil

A terceira temporada do programa, que estreia neste domingo (3), às 19h, no canal Bis, também tem convidados como Caetano Veloso, Zeca Baleiro e outros. "Vamos Tocar" reúne performances inéditas e homenagens entre amigos, tudo sob o comando do saxofonista carioca Leo Gandelman.



Dessa vez, os dez episódios contam com aparições de Caetano Veloso, Os Paralamas do Sucesso, Zeca Baleiro, Teresa Cristina, Lenny Andrade, Roberto Menescal, Alceu Valença, João Bosco e Pepeu Gomes.



No entanto, no primeiro episódio quem dá as caras é Gilberto Gil. Em tom intimista, ele fala sobre sua carreira e canta alguns de seus clássicos, além de interpretar músicas que diz gostar muito.



Continuar a ler Os Paralamas já demonstraram grande satisfação em participar. "Temos admiração e sintonia muito marcantes com o Leo, e dividir algumas horas com ele gravando o programa, fazendo o que a gente mais ama na vida, foi incrível", diz o cantor e guitarrista Herbert Vianna, no material promocional.