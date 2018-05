‘Vamos tocar músicas que nunca tocamos’

O trio britânico Emerson, Lake & Palmer foi um dos principais representantes da história do rock progressivo. Keith Emerson (teclados), Greg Lake (guitarras, baixo e vocais) e Carl Palmer (bateria) marcaram a geração dos anos 70 com grandes sucessos, como "Lucky Man", "Still… You Turn Me On", entre outros. Em atividade até meados de 2010, o grupo sofreu em 2016 a perda de dois de seus membros originais: Keith Emerson, por suicídio, e Greg Lake, após anos de luta contra um câncer. Para homenagear os companheiros e continuar o legado da banda, Carl Palmer chega ao Brasil com a turnê Emerson, Lake & Palmer Lives On, em que recria os clássicos do ELP com seu grupo Carl Palmer ELP Legacy, composto por ele, o guitarrista Paul Bielatowicz e o baixista Simon Fitzpatrick. As apresentações acontecem em São Paulo (24/5), no Espaço das Américas; no Rio (25/5), no Vivo Rio; e em Niterói (26/5).



"Fomos amigos e parceiros musicais por cerca de 50 anos. Fizemos muitas músicas memoráveis que duraram décadas. Eles foram, sinceramente, provavelmente os melhores músicos com quem já toquei. Não quero copiar o ELP, mas sim manter a música viva, tocando em um novo formato. A grande mudança é que eu não costumava usar teclados. Mas agora, com a tecnologia, meu guitarrista e meu baixista conseguem recriar muitos dos sons dos teclados com seus instrumentos", diz Palmer, em entrevista ao Destak.



A turnê promove também o lançamento do pacote DVD/ CD "Pictures at an Exhibition", o tributo de 2016 para Keith Emerson, que contou com a participação de Steve Hackett (ex-guitarrista do Genesis), Mark Stein (tecladista e vocalista do Vanilla Fudge) e o baterista David Frangioni.

"Conheci Steve há muitos anos e nos tornamos amigos. Foi histórico ter membros do Genesis e do ELP finalmente trabalhando juntos", comenta, sobre a parceria.



Em sua terceira passagem pelo Brasil, Carl Palmer revela ter grandes expectativas para as apresentações que fará no país e promete surpresas para os fãs.