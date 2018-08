Vai à Bienal do Livro? Confira dicas e cuidados

Proteste elaborou lista com recomendações para visitante economizar e evitar problemas

A 25ª Bienal Internacional do Livro vai até ao próximo domingo (12) no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Se você está programando participar do evento, confira algumas dicas e cuidados, elaborados pela Proteste, associação de defesa do consumidor, para melhor aproveitar a experiência.



Segundo a Proteste, "a melhor forma de se locomover até a Bienal é por meio do metrô, que além de ser mais rápido, contará com ônibus gratuitos, todos os dias da semana, tanto na ida quanto na volta".



Os ônibus funcionarão uma hora antes da abertura e encerrarão após uma hora do fechamento do evento (o trajeto é curto, cerca de 1Km entre a feira e a estação).



Ao entrar no evento, a dica é que seja feito um reconhecimento do local. "Veja onde ficam os banheiros, bebedouros, postos médicos, caso necessário; Da mesma forma, o visitante deve ficar atento às saídas de emergência que devem estar igualmente sinalizadas no chão e em placas suspensas para o caso de evacuação de emergência", orienta o órgão.

Também é recomendado que o visitante leve lanche ou alimentos para consumo próprio.

"De acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é considerada prática abusiva, configurando venda casada, exigir o consumo de alimentos e bebidas apenas fornecidos no local", informa a Proteste.



"No entanto, a organização poderá restringir a entrada de produtos considerados perigosos, como por exemplo, álcool ou garrafas de vidro", acrescenta.



Compras

Já para quem quer aproveitar as ofertas e comprar livros na Bienal é preciso cuidado com "as ofertas de publicações que escondem taxas de adesão a clubes de leitura com pagamento em débito automático, ou promoções de combos em livros, que podem incluir produtos encalhados nas livrarias".



Outra orientação é pesquisar se há algum tipo de desconto caso o consumidor pertença a determinada classe profissional ou tenha um perfil específico de cartão de crédito, o que pode render descontos em publicações.



Caso o consumidor tenha algum problema, a Proteste disponibiliza o telefone 0800 282 22 07 para reclamações.



Mais informações sobre o evento podem ser consultadas no site da Bienal.