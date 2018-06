Uso consciente da água é tema de mostra

Parque Dom Pedro Shopping

De 19 a 28 de junho, de segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingo, das 14h às 20h

Gratuito

Terá início na próxima terça-feira (19), a exposição fotográfica "Linha D’Água – Viagens Oceânicas de Amyr Klink e suas lições sobre a água", que contará com uma palestra do velejador no próximo dia 28.A exposição reúne 30 fotografias do acervo de Klink, enfocando o uso racional da água em suas expedições.Além da mostra fotográfica, o público poderá ver de perto o barco original I.A.T, usado por Klink na travessia do Atlântico a remo em 1984. A iniciativa conta ainda com um livro catálogo da exposição e uma cartilha infantil ilustrada com conteúdo sobre o consumo consciente de água.O velejador realizou 40 viagens oceânicas e tornou-se referência nacional em consumo consciente.