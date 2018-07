'UnREAL' tem quarta e ultima temporada no Hulu

O drama estrelado por Shiri Appleby e Constance Zimmer já está disponível na plataforma de streaming dos Estados Unidos

A quarta e última temporada de "UnREAL" foi liberada de surpresa na plataforma de streaming da Hulu, que está disponível apenas nos Estados Unidos, por enquanto.



Todos os episódios da série já estão disponíveis no catálogo.



O drama estrelado pelas atrizes Shiri Appleby e Constance Zimmer foi inicialmente criado pelo canal Lifetime - onde também é exibido no Brasil. Após a série ser cancelada pela emissora, o Hulu fez uma proposta para encerrar a trama, que aborda a dinâmica dos reality shows de relacionamento.



Na história, Rachel (Appleby) e Quinn (Zimmer) comandam um programa onde um homem/mulher tenta buscar por seu companheiro ideal, como tantos que existem hoje na TV. O objetivo de "UnREAL", no entanto, é mostrar a manipulação dos participantes atrás das câmeras, sempre em busca de aumentar os índices de audiência.



O seriado foi inspirado pelo curta-metragem "Sequin Raze", de Sarah Gertrude Shapiro, que também está envolvida na série. A produção foi muito elogiada pela crítica durante seus dois primeiros anos.



Apesar de estar sendo exibida pela Hulu, a série também chega no Lifetime com a sua quarta temporada, mas apenas em 2019. No Brasil, ainda não existe previsão de estreia.