Uma Thurman vai estrelar nova série da Netflix

A produção de terror irá chamar 'Chambers', mas ainda não tem data de estreia definida

A atriz Uma Thurman ("Kill Bill") foi confirmada com a protagonista da nova série original Netflix, "Chambers". A produção de terror ainda não tem data de estreia definida.



No seriado, Thurman será Nancy, mãe de uma menina que doa seu coração para uma jovem que sofreu um ataque cardíaco. As coisas começam a ficar esquisitas quando, de alguma forma, a protagonista começa a adquirir um pouco das características da sua doadora.



Assim, Nancy começa a criar uma conexão com a mesma e tenta descobrir o paradeiro de sua filha, que pode estar viva em um plano alternativo.



"Chambers" foi criada pela atriz, roteirista e diretora Leah Rachel.



Além da série, que já tem 10 episódios confirmados, Uma Thurman pode ser vista no filme "A Casa Que Jack Construiu" do diretor Lars Von Trier, lançado em Cannes.