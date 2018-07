‘Uma Quase Dupla’ faz boa mistura de suspense e comédia

O projeto cresceu e Marcos Baldini ("Bruna Surfistinha") foi chamado para conduzir essa mistura de comédia e suspense, conforme definiu o próprio diretor em entrevista coletiva. "Tento levar o filme a sério, na parte da investigação e do suspense e deixar o nonsense por conta da interpretação. Como nos filmes dos irmãos Cohen, a gente se leva a sério mas os personagens têm um registro meio surreal e maluco", explica o diretor.



Sobre os filmes de dupla, Baldini disse que "eles falam menos sobre a trama do que sobre a relação das duas pessoas, então tentei conceber uma linguagem narrativa que pudesse abranger tanto a eficiência de câmera do Cauã, quanto os improvisos da Tatá".



Para os atores a experiência também foi interessante. "No começo houve uma certa cerimônia entre a gente. Depois passamos a ter mais intimidade e hoje somos amigos, nos respeitamos e aprendemos muito um com o outro durante as gravações", avalia Tatá.



Cauã que não fazia comédia desde "Reis e Ratos" (Mauro Lima, 2012), contou que com Tatá ele entendeu muito sobre o timing do humor, embora em alguns momentos tenha atrapalhado uma piada ou outra da parceira, conforme ele mesmo confessou. "Foi um choque de estilos, mas saímos amadurecidos desse processo".



Referências

Nas palavras de Marcos Baldini, "Uma Quase Dupla" brinca com os clichês dos filmes de investigação. "Assisti muito os filmes do David Fincher, como "Seven" (1995), que me serviram de referência. A linguagem dos seriados da década de 1970 também está muito presente, principalmente na trilha", explica.



O personagem Cláudio é inspirado Chad Feldheimer, papel de Brad Pitt no filme dos irmãos Cohen "Queime Depois de Ler" (2008).



Coadjuvantes

Além da dupla de protagonistas, o filme tem um elenco brilhante de atores que fazem participações, como Ary França, Ilana Kaplan, Augusto Madeira e, claro, Louise Cardoso, impagável como Marlize, a mãe de Claudio, que faz ginástica assistindo videos de Jane Fonda. Uma personagem que parece ter saído de uma esquete da saudosa "TV Pirata", dos anos 1980.

A tranquilidade de uma cidade interiorana é abalada por um crime misterioso. A polícia local, pouco acostumada a esse tipo de ocorrência, convoca uma investigadora mais habilitada - a policial Keyla (Tatá Werneck) - para desvendar o assassinato.Chegando em Joinlândia, Keyla vai formar uma (quase) dupla com o inexperiente Cláudio (papel de Cauã Reymond), o policial local sobre quem pesa a sombra do pai, um antigo e respeitado delegado.Juntos os dois logo percebem, que trata-se de um assassino em série. E, embora a detetive acredite que possa solucionar o caso sem a ajuda do inábil subdelegado, a improvável dupla acaba juntando esforços na tarefa. Durante as investigações eles vão passar por situações, no mínimo, estranhas.Fora da tela, juntar o super galã das novelas a estrela da comédia na TV, também parece inusitado. Mas funciona.A ideia de fazer "Uma Quase Dupla" surgiu de uma conversa entre Cauã e a produtora Bianca Villar. O ator tinha um projeto de fazer um filme de humor e Bianca sugeriu que ele mesmo fosse o protagonista e indicou Tatá como sua partner na produção, que não só topou como trouxe a tiracolo seus roteiristas do programa "Lady Night".