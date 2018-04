Uma mistura de suspense com drama psicológico

No século 19, os profissionais que hoje são chamados de psiquiatras, eram conhecidos por alienistas. Devido à falta de informação da época, e o pouco de credibilidade que os médicos davam para doenças psicológicas, as pessoas que tinham sintomas que necessitavam de tal profissional eram marginalizadas pela sociedade, e as vezes até por suas famílias. É com esse pano de fundo caótico de Nova York em 1896 que a série "The Alienist" entra na plataforma de streaming da Netflix nesta quinta-feira (19).

Apesar de ter uma premissa que brinque com o psicológico, a narrativa do seriado tem muito do gênero policial, muito porque o desencadeia a trama é uma série de assassinatos de garotos de programa. O psicopata que comete os crimes parece ter motivações e uma forma de matar que são bem especificas. Para resolver o problema, a polícia chama o Doutor Laszlo Kreizler, um alienista, para desvendar as questões.

Se a história não for o suficiente para te atrair, pense no elenco cinematográfico que a série reúne. Além de Daniel Brühl como Kreizler, Luke Evans é John Moore (um repórter investigativo) e Dakota Fanning vive Sara Howard. É a partir da protagonista de Fanning, inclusive, que o roteiro explora o feminismo na época. Howard tinha um objetivo muito específico em mente: se tornar a primeira mulher detetive na história.