Uma história de amor como qualquer outra

Simon é um adolescente normal com uma vida bastante comum, conforme ele mesmo descreve em "off" para o público no longa "Com Amor, Simon", que estreia amanhã nos cinemas. Porém, o rapaz tem um segredo: ele é gay, mas ainda não saiu do armário. Até então, sua única tentativa de flertar é com um jardineiro bonitinho que não percebe que está sendo paquerado. Até que o protagonista lê uma postagem de outro garoto gay – que usa o pseudônimo "Blue" - em uma rede social de alunos do colégio onde estuda, e enxerga nesse colega o amigo perfeito com quem ele pode finalmente se abrir. Mas as coisas não saem exatamente como o planejado...

Nick Robinson ("Tudo e Todas as Coisas") interpreta Simon com o encantamento que esperamos ver em um protagonista de comédia romântica adolescente, e sua atuação nos lembra Heath Ledger em "10 Coisas Que Eu Odeio Em Você", tanto por se tratar de uma história romântica entre teens, como pelo fato de ser um ator jovem que ainda tem muito talento para mostrar. Mesmo quando Simon comete erros, é impossível ficar com raiva dele.

Isso é crucial nesse tipo de filme, pois temos que continuar torcendo pelo personagem central. Nesse quesito, o grande trunfo do longa é o desempenho de Robinson.