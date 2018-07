Uma distância segura do cinismo

Há pouco tempo atrás foi anunciado pela MTV um reboot de "Daria", animação que fez sucesso no final da década de 1990 e mostrou uma protagonista que era, para muitos, uma versão "legal" de ser misantropa. Na realidade, Daria era na maioria das vezes rude, cruel e bem irônica, com uma visão particular sobre o mundo ao seu redor e as pessoas que estavam na sua vida. No que é chamado de "a era de ouro da televisão" vimos muitos personagens parecidos com essa protagonista. Por causa disso, a visão que acompanha essas séries são muito mais cínicas, e deixam o romantismo completamente de lado. Ao lado de outras séries recentes, "Anne With an E" exclui essa narrativa.

A imaginação de Anne, sua empatia e atenção que dá aos outros é parte fundamental da trama, deixando pouco espaço para sentimentos pessimistas perpetuarem na mesma. Essa é uma característica pouco explorada nos seriado em geral, que geralmente prevalecem do caos para contar sua história.Isso não chega a ser um problema,mas prova uma evolução na sociedade e como arte acompanha.

No começo da carreira, por exemplo, Bryan Fuller abordava assuntos como a morte e recomeço com "Pushing Daisies". Mesmo com temas tão complicadas de se explorar, o clima da série era leve, divertido e mais do que tudo, otimista. No mundo criador por Fuller, não existia espaço para os cínicos. Já hoje, ele adota uma visão completamente diferente e mais "dura", como mostrou durante os três anos de "Hannibal" e primeira temporada de "American Gods".



Em produções modernas, o realismo é trunfo. Por isso, relacionamentos – sejam eles amorosos ou não – são tratados de uma forma muito mais crua. Essa honestidade resulta em séries como "You're the Worst" ou "Love", onde o mundo dos protagonistas e a voz que são dadas a eles é tão cínica quanto as que foram atribuídos para Daria. As duas citadas vão em contraponto direto com "This is Us", indicado ao Emmy 2018 por melhor série dramática, onde as relações, o cotidiano e a dinâmica em família são abordados sem economizar na emoção e com uma capacidade incrível de humanizar todos os seus personagens.

A mesma coisa acontece com "One Day at a Time, que também fala sobre assuntos importantes e contemporâneos. É lógico que existem adversidades no roteiro, mas é a forma como ele é tratado que define o tom da série.