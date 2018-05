Um rosto mais do que familiar

"Nessa vida você vai ter que trabalhar três vezes mais do que todo mundo, porque você é mulher e negra." Foi essa frase que fez com que o episódio "Thanksgiving", de "Master of None", ganhasse o Emmy de melhor roteiro original em série de comédia. Quem escreveu foi Lena Waithe, 33. Se você não ouviu esse nome ainda, prepare-se. A roteirista e atriz está tomando o mundo da TV e do cinema, e ela nunca precisou de prêmio para continuar trabalhando.



Além de fazer pequenas aparições em séries como "Cara Gente Branca", e de ser coadjuvante em filmes, como "Jogador Nº 1", de Steven Spielberg, Lena tem uma produção própria. "The Chi" já foi renovada para a segunda temporada e aborda justamente a infância e adolescência dos protagonistas em Chicago, lugar onde a própria autora cresceu.



É esse toque pessoal (e "queer", já que ela é lésbica assumida) que faz com que suas produções sejam relatos dignos e fiéis das situações que passou durante a vida. Não existe uma visão imparcial nos seus roteiros, e situações que geralmente são mostradas com opressão, aqui ganham um toque natural e comum.



Continuar a ler É assim em "Thanksgiving", onde acompanhamos a personagem Denise (interpretada pela própria Lena Waithe) da década de 1990 até os dias atuais, à medida que ela vai "saindo do armário" para sua família.



As piadas com a personagem Rachel, de "Friends" (interpretada por Jennifer Aniston) ou até as coisas que sua mãe fictícia e sua tia falavam na mesa de jantar, foram tiradas da sua experiência real. O fundamental é perceber que cada cena, apesar de não ter uma aceitação imediata, é regida pelo amor de mãe com a filha e a necessidade da mesma de protegê-la de um mundo que não é gentil com minorias, no geral.



Lena também prepara série para a TBS chamada "Twenties", onde coloca uma mulher negra e lésbica como protagonista. Suas histórias são contadas a partir de ângulo novo e importante, assim como faz Donald Glover em "Atlanta", e Justin Simien em "Cara Gente Branca". "É hora de finalmente assumirmos a liderança", disse Waithe à Variety.