Um programa de culinária em que vale até trapacear

"Mestres da Sabotagem" é um programa de culinária diferente. Nele, os competidores podem usar de qualquer meio disponível – inclusive a trapaça – para criar um prato que agrade aos jurados. A atração estreia nesta segunda (4), no canal pago TLC.



Em cada episódio, quatro chefs disputam três provas. A equipe de produção decide os pratos que eles devem fazer.



Os produtores também decidem trapaças. Delegam ingredientes indesejáveis ou itens toscos para por na decoração do prato, com o intuito de atrapalhar os competidores e criar competição no estilo "quem perde menos".



TLC

Segunda (4), 21h20









