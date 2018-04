Um manual da cultura pop para sobreviver na Sexta-Feira 13

Assim como o Halloween, a Sexta-Feira 13 é uma das datas preferidas para um bom fã de terror. A data foi perpetuada como uma das mais "aterrorizantes" por diversas crenças, que tratadas como brincadeira ou não, mexe com a cabeça de quem passa por esse dia. Alguns são inocentes (como quebrar espelho dá sete anos de azar) e as outras devem ser totalmente erradicas, como maltratar gatos pretos porque a tradição diz que eles são "má sorte". Tirando isso, não existe motivos pelo qual você não pode aproveitar a data, seja por roteiros especiais de terror que são realizadas por várias cidades do Brasil, ou até uma noite mais tranquila de filmes da Netflix, séries ou livros.

A superstição nasceu há muitos anos, mas ela tem razões mitologias e religiosas para existir, que foram aproveitadas pela cultura pop para criar uma franquia que ficou muito famosa na década de 1980, com filmes que seguiram o sucesso de "Halloween" (1978). Aqui, conhecemos o famoso vilão Jason Voorhees, que ao lado de Freddy Krueger, é uma das figuras mais recorrentes no terror.

Nesta lista, separamos os melhores títulos que estão disponíveis para serem aproveitados nesta data. Tem para todos os gostos: terror psicológico, suspense, obras de espíritos e até trash. Todas as obras citadas aqui são mais recentes, mas vale a pena revisitar os clássicos como "A Hora do Pesadelo", "A Bruxa de Blair" e até "Chuck: O Boneco Assassino", todos que também estão na plataforma da Netflix.



Filmes



Babadook (2014)