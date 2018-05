Edson Celulari interpreta um deficiente visual que tem a chance de enxergar em ‘Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos’

Um família do Bixiga, que vive no andar de cima da pizzaria que são donos. Tudo isso seria comum se o pizzaiolo não fosse um deficiente visual e sua mulher não tivesse descoberto que ele pode enxergar por meio de um novo procedimento cirúrgico.

Paulo Nascimento traz em ‘Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos’, filme que estreia nesta quinta-feira (3), a questão do respeito ao próximo nas relações pessoais. Quando um tem de abrir mão do que quer para que a felicidade do todo prevaleça. Desde o futuro promissor, que é o que Clarisse (Soledad Villamil) deixa para trás, até o time do coração, como acontece com Cleomar (Leonardo Machado).

Porém, o maior de todos os dilemas é o de Vitório (Edson Celulari). Pizzaiolo cego que vive muito bem em seu bairro, com sua família e o Corinthians. Sua esposa (Soledad) descobre que ele pode enxergar e pede para que o marido faça a cururgia para que eles possam viver da "mesma maneira".

O filme tem como maior qualidade o seu elenco, com Edson brilhando no papel de Vitório. Corajoso, o ator decidiu fazer um deficiente visual de olhos abertos. Não quis seguir o caminho mais cômodo, que era colocar óculos escuros, por exemplo. Quem se destaca também é Leonardo Machado, que interpreta Cloemar, o funcionário da pizzaria e amigo de Vitório. Ele faz de tudo pelo chefe, mas passa a perna de leve quando tem a chance.

Em uma acertada decisão dos produtores, o filme ficou totalmente acessível. Por meio do aplicativo MovieReading, todos poderão acompanhar as exibições com audiodescrição, Libras (Língua Brasileira de Sinais) e LSE (legendas para surdos) pelos celulares.

‘Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos’ é sobre respeito ao desejo do outro e fará repensar sobre as atitudes tomadas no dia a dia.