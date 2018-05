Twitch fará maratona de 'Doctor Who'

A plataforma de streaming Twitch anunciou uma maratona das primeiras temporadas de "Doctor Who", a série mais antiga em execução do mundo. O site irá passar os 500 episódios das 26 temporadas clássicas do seriado a partir do dia 29 de maio.E exibição ocorrerá em blocos de oito horas por dia, com duas reapresentações, e tem o fim previsto para o dia 23 de julho.