Turnê do Pennywise inclui festival e show no nordeste

Já se conhecem mais detalhes sobre a vinda do Pennywise ao Brasil, antecipada pelo Destak na edição do dia 15 de junho de 2018. A banda punk americana chega em dezembro para tocar em um festival em São Paulo, mas a viagem inclui também shows no Rio, Curitiba e Fortaleza.Detalhes sobre o evento em São Paulo serão conhecidos nos próximos dias, assim como as datas e locais nas outras cidades.