Turnê do Monsta X vai passar por três países da América do Sul

O show do Monsta X em São Paulo, único no Brasil, em agosto, antecipado hoje pelo Destak, integra uma turnê sul-americana. O grupo de kpop, um dos maiores do gênero, chega para se apresentar também na Argentina (dia 8/8, em Buenos Aires) e no Chile (10/8, em Santiago).O Monsta X surgiu em 2015. Dois anos depois, lançou o álbum "The Clan Part 2.5: Beautiful", que ganhou também um videoclipe homônimo. O grupo participou também de vários progranas de TV.Ainda não há informações sobre preços de ingressos e o início das vendas para o show em São Paulo.