Dakota Fanning vive mulher que se identifica com Sr. Spock em drama sobre amadurecimento; longa chega aos cinemas nesta quinta

Wendy é uma jovem autista que sai, sem avisar ninguém, de sua casa – um lar para pessoas especiais – em São Francisco em uma viagem até Los Angeles para que possa entregar seu roteiro de "Star Trek" no estúdio da Paramount, a tempo de cumprir o prazo para um concurso de fãs. O potencial para o desastre em tal cenário é enorme, mas o adorável e delicado "Tudo Que Quero", que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (26), faz tudo absolutamente correto.



Dakota Fanning é sutil e completamente desprovida de sentimentos como Wendy, criando uma personagem complexa que, não definida por sua "diferença", nem nos forçando a sentir pena dela, nos envolve na jornada e desafios que enfrenta. A jovem se sente deslocada entre as outras pessoas e, por isso, é particularmente apegada ao personagem Sr. Spock, por sua dificuldade de interagir com humanos e de entender as próprias emoções.



O roteirista Michael Golamco (da série de TV "Grimm") não trata os fãs como brincadeira ou com desdém, embora às vezes brinque com esse fanatismo, como quando Wendy tem um encontro inesperado com outro "trekkie". Mas essa reunião também é profundamente comovente, porque "Tudo Que Quero" reconhece a importância da paixão dos fãs como fonte de inspiração, compreensão e amizade, especialmente para aqueles de nós que têm dificuldades em se adaptar.



Deliciosamente, esta charmosa aventura geek também apresenta grande variedade de personagens femininos – incluindo Toni Collette como Scottie, responsável pela casa onde Wendy vive, e Alice Eve (de "Star Trek - Além da Escuridão", que coincidência!?) como a irmã mais velha – que possuem toda sorte de expressão humana: elas são gentis, cruéis, egoístas, indiferentes e tudo mais. E todas fazem parte da transformação pela qual a personagem central irá passar.



O diretor Ben Lewin talvez seja mais conhecido por "As Sessões" (com John Hawkes e Helen Hunt), seu sensível e simpático filme de 2012 sobre um homem tetraplégico e sua terapeuta sexual, e ele consegue trazer a mesma empatia e humor terno para "Tudo que Quero". Amparado em uma personagem verossímil, o que poderia ser excessivamente sentimental, acaba sendo um frescor e um alento para o espectador. E você não precisa ser fã de Star Trek para adorar esse filme tributo, mas isso provavelmente adicionará uma camada extra de afeição.